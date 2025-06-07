نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ مواجهة قوية أمام نظيره منتخب أندورا، مساء اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري؛ وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد أندورا، مساء اليوم السبت على الهواء مباشرة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب كورنيلا إل برات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم؟

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة إنجلترا ضد أندورا بشكل حصري ومباشر، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل لبث مباريات تصفيات كأس العالم، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

