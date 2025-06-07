الرياضة

موعد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

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موعد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد مباريات اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري، في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة لها، وتعد أبرزهم مباراة إنجلترا ضد أندورا.

موعد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

البوسنة والهرسك ضد سان مارينو، الساعة 4 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 2.
آندورا ضد إنجلترا، في تمام الساعة 7 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 1.
مالطا ضد ليتوانيا، الساعة 7 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 2.
النمسا ضد رومانيا، الساعة 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 2.
فنلندا ضد هولندا، الساعة 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، غلى قناة بي ان سبورت 1.
ألبانيا ضد صربيا، في تمام الساعة 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 3
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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