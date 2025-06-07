نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد مباريات اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري، في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة لها، وتعد أبرزهم مباراة إنجلترا ضد أندورا.

موعد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

البوسنة والهرسك ضد سان مارينو، الساعة 4 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 2.

آندورا ضد إنجلترا، في تمام الساعة 7 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 1.

مالطا ضد ليتوانيا، الساعة 7 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 2.

النمسا ضد رومانيا، الساعة 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 2.

فنلندا ضد هولندا، الساعة 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، غلى قناة بي ان سبورت 1.

ألبانيا ضد صربيا، في تمام الساعة 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي ان سبورت 3

