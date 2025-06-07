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أحمد جودة - القاهرة -

أبرزت الصحف البرازيلية اليوم الجمعة "غياب الإبداع" في أول مباراة لكارلو أنشيلوتي كمدرب لمنتخب البلاد أمس الخميس أمام الإكوادور، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

"توقعات عالية وأداء باهت".. الصحف البرازيلية تنتقد أنشيلوتي

وأشادت صحيفة (فوليا دي ساو باولو) بالدفاع "الآمن" الذي ظهر به (راقصو السامبا) رغم أنها أشارت إلى "غياب الإبداع" في الهجوم، موضحة أن اللقاء كان "مغلقًا"، ليستمر الفريق البرازيلي في المركز الرابع من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

كما اعتبرت أن أنشيلوتي اضطر في النهاية "للاصطدام بحقيقة" المنتخب، بعد "الاحتفاء" الذي لقاه الأسبوع الماضي عند استقباله والزيارات السياحية التي أجراها في ريو دي جانيرو ضمن طقوس الترحيب به.

ووفقًا لتحليل نفس الصحيفة، فقد فضّل أنشيلوتي اللعب بأسلوب "مدمج" مقارنة بطريقة لعب سلفه دوريفال جونيور، ما أجبر الإكوادور على اللجوء إلى التمريرات الطويلة، لكن "السيليساو" واجه أيضًا "صعوبات" في الوصول إلى المرمى بسبب ضغط المنافس.

واستعملت جريدة (أوغلوبو) تعبير "نصف كوب ممتلئ ونصف فارغ" لوصف انطلاقة أنشيلوتي التي اتسمت بـ "دفاع منظم" وفي الوقت ذاته "فقر إبداعي".

ورغم تحسن مستوى الدفاع مقارنة بمباريات سابقة، قالت (أوغلوبو) أن طريقة 4-3-3 التي لعب بها منتخب البرازيل لم تسمح بالتحول الهجومي نظرًا لعدم وجود من ينقل الكرة إلى ملعب المنافس.

وأضافت "التعادل السلبي ليس نتيجة سيئة، لكن الأداء لا يقترب من التوقعات التي صاحبت وصول الإيطالي"، إلا أنها دعت كذلك للتحلي بـ "الصبر" لأنه "لا وجود لسحر قادر على إنقاذ المنتخب".

واتفقت معهما صحيفة (استاداو) في أن فريق أنشيلوتي ذكّر المشاهدين بالمستوى الذي كان يظهر به تحت إمرة سلفه، مؤكدة على أن الإيطالي لديه "الكثير من العمل" لإنجازه من أجل "إعادة توجيه" "السيليساو".

وأضافت أن "المتوقع" مع المزيد من التدريبات وقضاء وقت أطول سوية، أن "يخرج اللاعبون أفضل ما لديهم" وأن ينجح المدرب الإيطالي في "إضفاء بصمته" على الفريق.

وتعد عودة رافينيا ولاعبين آخرين "مهمة" من أجل مواجهة باراغواي الثلاثاء المقبل في ساو باولو، وهي المباراة التي قد تؤمّن للبرازيل بطاقة تأهل مباشر للمونديال.