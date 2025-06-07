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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، إلى نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، اليوم الجمعة، وذلك بعد انسحاب الإيطالي لورينزو موسيتي من مباراة قبل النهائي في المجموعة الرابعة.

ألكاراز إلى نهائي رولان غاروس بعد انسحاب موسيتي

"وكان ألكاراز متقدمًا 6-4، 6-7، 6-0، 2-0، حينما توقف منافسه الإيطالي، المصنف الثامن، عن اللعب في ملعب "فيليب شارتييه".

وتلقى موسيتي العلاج في الجزء الداخلي من فخذه الأيسر وذلك بعد نهاية المجموعة الثالثة.

ويسعى ألكاراز، المصنف الثاني، إلى الفوز بلقبه الثاني في بطولة فرنسا والخامس في البطولات الكبرى، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مواجهة الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبًا في (غراند سلام).

وستقام مباراة سينر وديوكوفيتش في قبل النهائي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.