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أحمد جودة - القاهرة -

وصف أوناي سيمون، حارس مرمى المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، كريستيانو رونالدو بأنه مثال للعمل الجاد، وتمنى له أن يستمر في تسجيل الأهداف ويصل إلى ألف هدف في المباريات الرسمية، لكنه في الوقت نفسه قال إنه يأمل ألا يسجل أي هدف يوم الأحد في نهائي دوري الأمم بين البرتغال وإسبانيا.

قبل نهائي دوري الأمم.. حارس "لاروخا" يستفز "الدون"

وقال الحارس الباسكي ردًا على سؤال حول قائد المنتخب البرتغالي: "إنه مثال يُحتذى به في العمل، وفي الحياة اليومية، وفي التضحية بالكثير من الأمور من أجل كرة القدم.

وأضاف: "لا أرى نفسي في الأربعين من عمري بنفس مستوى كريستيانو، في الحقيقة، بالنسبة لي، من الشرف والفخر أن أتنافس ضده، يسعدني كثيرًا أنه لا يزال يسجل الأهداف، وآمل أن يصل إلى ألف هدف في المباريات الرسمية، لكن أتمنى ألا يسجل أي هدف هذا الأحد".