الرياضة

قبل نهائي دوري الأمم.. حارس "لاروخا" يستفز "الدون"

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قبل نهائي دوري الأمم.. حارس "لاروخا" يستفز "الدون"

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أحمد جودة - القاهرة -  

وصف أوناي سيمون، حارس مرمى المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، كريستيانو رونالدو بأنه مثال للعمل الجاد، وتمنى له أن يستمر في تسجيل الأهداف ويصل إلى ألف هدف في المباريات الرسمية، لكنه في الوقت نفسه قال إنه يأمل ألا يسجل أي هدف يوم الأحد في نهائي دوري الأمم بين البرتغال وإسبانيا.

قبل نهائي دوري الأمم.. حارس "لاروخا" يستفز "الدون"

وقال الحارس الباسكي ردًا على سؤال حول قائد المنتخب البرتغالي: "إنه مثال يُحتذى به في العمل، وفي الحياة اليومية، وفي التضحية بالكثير من الأمور من أجل كرة القدم.

وأضاف: "لا أرى نفسي في الأربعين من عمري بنفس مستوى كريستيانو، في الحقيقة، بالنسبة لي، من الشرف والفخر أن أتنافس ضده، يسعدني كثيرًا أنه لا يزال يسجل الأهداف، وآمل أن يصل إلى ألف هدف في المباريات الرسمية، لكن أتمنى ألا يسجل أي هدف هذا الأحد".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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