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أحمد جودة - القاهرة -

قال جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إن الفريق سيعين لاعبه ومدرب فريق الشبان السابق كريستيان كيفو مدربًا للفريق الأول خلفًا لسيموني إنزاغي بمجرد الانتهاء من التفاصيل مع ناديه الحالي بارما.

بعد رحيل إنزاغي.. إنتر ميلان يعود للاعبه السابق كيفو كمدرب

ورحل إنزاغي عن إنتر يوم الثلاثاء الماضي، بعد مرور أربع أعوام في قيادة النادي وبعد ثلاثة أيام من خسارته الثقيلة 0-5 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج إنتر خالي الوفاض.

وأعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع إنزاغي بعد يوم من رحيله عن إنتر.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية بالفعل أن كيفو سيكون المدرب الجديد للفريق، إذ من المقرر أن يوقع الروماني (44 عامًا) على عقد لمدة عامين.

وأكد ماروتا، الذي كان يتحدث في مهرجان دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن ناديه بات قريبًا من اتمام التعاقد.

وقال ماروتا "المال وحده ليس كافيًا لتحقيق الفوز، يجب أن تتوفر الخبرة والتخطيط والعديد من الصفات الأخرى".

وأضاف "كل هذه الصفات نؤمن أنها متوفرة، مثلا كما هو الحال مع كيفو، أقول هذا لأنني لا أستطيع تأكيد ذلك بصورة رسمية، فهناك جانب إداري علينا حسمه مع بارما".