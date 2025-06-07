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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى أنجي بوستيكوغلو عن فخره الشديد بفترة عمله لمدة عامين كمدرب لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إقالته اليوم الجمعة.

أول تعليق من بوستيكوغلو بعد إقالته من تدريب توتنهام

وقاد المدرب الأسترالي (59 عامًا) الفريق لتتويج بأول بطولة بعد صيام عن الألقاب استمر 17 عامًا عندما تغلب توتنهام على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

ولكن النادي استغنى عن خدماته بعد أسوأ موسم للفريق في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1976-1977، إذ أنهى الموسم فوق مراكز الهبوط بمركز واحد بعد خسارة 22 مباراة.

وقال بوستيكوغلو في بيان بعد وقت قصير من تأكيد إقالته "عندما أفكر في الفترة التي قضيتها كمدرب لتوتنهام هوتسبير فإن مشاعري الغالبة هي الفخر".

وأضاف "ستلازمني فرصة تدريب أحد أكبر فرق كرة القدم التاريخية في إنجلترا وإعادته إلى طريق البطولات الذي يستحقه ما دام حييت، مشاركة هذه التجربة مع كل أولئك الذين يحبون هذا النادي حقًا ورؤية التأثير الذي أحدثه عليهم هو شيء لن أنساه أبدًا".

وتابع "كانت تلك الليلة في بلباو تتويجًا لعامين من العمل الجاد والتفاني والإيمان الراسخ بحلم (الفوز ببطولة). واجهنا تحديات كثيرة وصخبًا كبيرًا في محاولة تحقيق ما اعتبره الكثيرون أمرًا مستحيلًا".

وتحدث بوستيكوغلو قبل نهائي الدوري الأوروبي عن تغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى النادي، وقال إن إنجازاته يجب أن تضمن ألا يطول انتظار توتنهام لتحقيق الألقاب.

وقال بوستيكوغلو "أرسينا أسسًا قوية تُعفي الفريق انتظار 17 عامًا أخرى حتى نجاحه التالي، لدي ثقة كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين، وأعلم أن لديهم القدرة على التطور بصورة أكبر".

وعندما انقسمت جماهير توتنهام حول مستقبل بوستيكوغلو، كان لديه رسالة للجماهير.

قال الأسترالي "أود أن أوجه الشكر لشريان الحياة للنادي وهم الجمهور، أعلم أنني مررت ببعض الأوقات الصعبة، لكنني شعرت دائمًا أنهم يريدون لي النجاح، وهذا ما منحني كل الدعم الذي أحتاجه للمضي قدمًا".

وأضاف" وأخيرًا، أود أن أشكر كل من ساندوني يوميًا على مدار العامين الماضيين، مجموعة رائعة من اللاعبين الذين أصبحوا الآن أساطير هذا النادي، والطاقم المساعد الذي لم يشك يومًا في قدرتنا على تحقيق إنجاز مميز".