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أحمد جودة - القاهرة -

أصبح جيانبييرو جاسبريني مدرب فريق روما الإيطالي الجديد، اليوم الجمعة، ليتولى المسؤولية خلفا للمدرب المعتزل كلاوديو رانييري، وذلك بعد سنوات من النجاح مع فريقه السابق أتالانتا.

جاسبريني مدربا لروما الإيطالي خلفا لرانييري

وقال جاسبريني في مقابلة نشرها نادي روما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحتاج إلى تحد جديد، أثق في أن كل الظروف مهيأة للقيام بعمل جيد".

ووقع جاسبريني على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع النادي الذي يملكه رجل الأعمال الأمريكي المقيم في تكساس دان فريدكن.

وفي تسعة مواسم قضاها مع أتالانتا، قاد جاسبريني النادي الذي يقع مقره مدينة بيرجامو إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2024، كما أنهى الموسم في المركز الرابع ست مرات ووصل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وفي بيرجامو، جرى تعيين الكرواتي إيفان يوريتش كمدير فني جديد للفريق بعقد لمدة عامين.

ولم يقض يوريتش سوى ثلاثة أشهر فقط كمدرب في روما بعدما حل بدلا من دانييلي دي روسي في سبتمبر الماضي ثم تولى تدريب ساوثهامبتون الذي هبط تحت قيادته في بطولة الدوري الإنجليزي، وهو مساعد سابق لجاسبريني.

وتم تعيين رانييري / 73 عاما/ كمدرب لروما في نوفمبر الماضي حينما كان الفريق يعاني ويحتل المركز الثاني عشر، ويتضمن عقده بندا بتوليه منصب استشاري بعد نهاية الموسم.

وقاد رانييري روما لاحتلال المركز الخامس في الموسم الماضي، وخسر الفريق مباراة واحدة فقط في النصف الثاني من الموسم، كما كان ممن اختاروا جاسبريني / 67 عاما/ وهو المعروف بأسلوبه الهجومي، وسيعود روما للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.