نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يامال يرد على واقعة غفوة الحافلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، على قسط من النوم، متجنبا بذلك الضغط الذي قد يشعر به بعض اللاعبين في طريقهم نحو ملعب يخوضون على أرضيته مباراة مهمة، وكرر ما فعله قبيل نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أمام فرنسا، أمس الخميس في شتوتجارت حيث تألق وسجل هدفين.

يامال يرد على واقعة غفوة الحافلة

وقال يامال، في تصريحات صحفية: "راودتني رغبة كبيرة في النوم، وتمنيت أن يتكرر الأمر نفسه. نأمل ذلك"، بعد استيقاظه من غفوته لدى الوصول إلى الملعب، وفقا لتقرير أعده الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتناقلته وسائل الإعلام التابعة له بعنوان (يوم مع لامين يامال).

ويستعرض التقرير حياة اللاعب الشاب من داخل معسكر المنتخب الإسباني قبل ساعات من مباراة مهمة، مع الابتعاد عن الضغط. ويكشف أن لامين جمال اتصل بسامو أوموروديون كي يلتقيا في غرفة ويقضيان وقتا طيبا مع دين هويسن وفرمين لوبيز ونيكو ويليامز.

وأكد نجم برشلونة: "أتعامل مع الموقف كما لو كان يوما عاديا، أتحدث مع أصدقائي. تتمنى لي والدتي التوفيق وكل هذه الأشياء المعتادة، تخبرني ألا أؤذي نفسي. ألاحظ أن أصدقائي يتصلون بي بمعدل أكثر هذه الأيام لكنني أفعل الأمور السخيفة ذاتها".

وأمضى: "أبلغت نيكو ويليامز أنني حينما أتحدث أنفّذ. يوم آخر بعد، فلنفعل كل ما بوسعنا في النهائي من أجلكم"، بعد إحرازه هدفين في شباك فرنسا واختياره أفضل لاعب في المباراة.

وتابع: "كل ما يتعلق بالمنتخب حاليا هو ذكرى جميلة للغاية، وأمام فرنسا خصوصا بهدف رائع. الفوز أفضل شيء وأن يكون لديهم الرغبة في التغلب عليك. الدفاع عن لقب مثل دوري الأمم يحفزك ولدينا دوافع كبيرة".

وأردف: "قبل أن نخوض كأس أمم أوروبا لم يكن أحد يعتبرنا حتى مرشحين للفوز بها والآن ينظرون إلينا بوصفنا مرشحين لكل شيء. يسألك الناس عن المونديال رغم أنه لا يزال هناك عام كامل بعد. إنه أمر بديع، أن تحصل على احترام كل المنتخبات. الأصعب هو الحفاظ على هذا الاحترام والفوز، وهو الأهم".