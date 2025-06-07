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أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي ليفربول من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد مغادرة كاويمهين كيليهير هذا الصيف.

ليفربول يستقر على التعاقد مع حارس مرمى جديد

وانضم حارس ليفربول السابق إلى برينتفورد قبل بضعة أيام، مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول بصدد التعاقد مع حارس المرمى الشاب أرمين بيكسي، قادما من بوشكاش أكاديمي المجري.

وأوضحت الصحيفة أن بيكسي وافق على الانتقال للريدز، كما أنه توصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي على جميع بنود التعاقد، ليتبقى فقط بعض التفاصيل بين الناديين.

ولعب صاحب الـ20 عاما، المولود في النمسا، 30 مباراة مع الفريق المجري هذا الموسم، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 9 مناسبات.

ويسعى ليفربول جاهدا لتدعيم صفوفه بمزيد من العناصر في الموسم القادم، حيث يحاول هذه الأيام إنجاز صفقة قياسية عبر ضم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن.