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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو في صفقة انتقال حر حتى صيف 2028، في خطوة تمثل عودة اللاعب ذي الأصول البرازيلية إلى بلاده بعد مسيرة طويلة في أوروبا.

فلامنجو يُعلن عن صفقته الجديدة

وغادر جورجينيو، البالغ من العمر 33 عامًا، آرسنال مؤخرًا بعد انضمامه إليه في يناير 2023 قادمًا من تشيلسي.

وتتيح هذه الصفقة للدولي الإيطالي المشاركة مع فلامنجو في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وبدأ جورجينيو، مسيرته الأوروبية عام 2008 عندما غادر البرازيل في سن الـ15 للانضمام إلى أكاديمية هيلاس فيرونا في إيطاليا.

وبفضل تألقه في الدوري الإيطالي، حصل على الجنسية الإيطالية واختار تمثيل منتخب إيطاليا "الآتزوري" بدلًا من البرازيل، ليصبح أحد أبرز نجوم خط الوسط في القارة الأوروبية.

ومن المقرر أن يخوض جورجينيو، نجم آرسنال وتشيلسي السابق، مباراته الأولى مع فلامنجو أمام الترجي التونسي يوم 16 يونيو الجاري في إطار منافسات كأس العالم للأندية.