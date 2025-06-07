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أحمد جودة - القاهرة -

قال لاعب الوسط البرتغالي، جواو نيفيز، الفائز مؤخرًا بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، قبيل نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر الأحد المقبل بين البرتغال وإسبانيا، إنه لا يعتقد بوجود فريق لا يمكن هزيمته.

جواو نيفيز: منتخب البرتغال ليس رونالدو فقط

وأضاف نيفيز: "إسبانيا فريق قوي وشاب، ولديه إمكانات كبيرة.. لكن لدينا نقاط قوتنا أيضًا، وسنحاول استغلالها لفعل كل ما هو ممكن، من أجل الفوز الأحد المقبل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وواصل صاحب الـ20 عامًا: "لا أظن أن إسبانيا هي لامين يامال فقط.. إسبانيا جيدة جدًا جماعيًا، بل أفضل حتى من الجوانب الفردية، تمامًا مثلنا.. لسنا كريستيانو رونالدو فقط".

وتمنى مشاهدة "نهائي ممتع، في ظل وجود منتخب إسباني قوي، ومنتخب برتغالي مستعد للاستفادة من كل نقطة ضعف".

وتابع: "إذا تكررت الأهداف الكثيرة في مباراة إسبانيا وفرنسا (5-4) في مواجهتنا، أتمنى أن نسجل أكثر.. ستكون مواجهة صعبة للغاية ومتوازنة.. لا أعتقد أننا سنكرر طريقة لعبنا أمام ألمانيا، لأن كل مباراة مختلفة عن الأخرى".

ورغم أنه لاعب خط وسط بالأساس، شغل نيفيز مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة ألمانيا الأربعاء الماضي (2-1)، بناءً على طلب المدرب روبرتو مارتينيز، وهو القرار الذي تقبله بصدر رحب.

وصرح نجم سان جيرمان في هذا الصدد: "لطالما كنت لاعبًا يتأقلم بشكل جيد في أي مركز.. المدرب هو من يختار مركزي، وأعتقد أنه وضعني هناك لأسباب خططية، ولأنه يثق بي.. يتعين عليّ فقط فعل ما يجدر بي فعله، وعلى أفضل نحو ممكن".