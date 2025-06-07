نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره المنتخب التونسي، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما استعدادا لتصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة المغرب ضد تونس

أحرز أشرف حكيمي مدافع المنتخب المغربي الهدف الأول في شباك تونس، في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، بتمريرة من إلياس بن صغير.

ثم سجل أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب الهدف الثاني، في مرمى تونس، في الدقيقة 90+4 بعد تسديدة قوية.

