نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة كرواتيا وجبل طارق في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كرواتيا نظيره جبل طارق بسباعية نظيفة في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجارفي ضمن منافسات الجولة 3 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص أهداف مباراة كرواتيا وجبل طارق

وسجل ماريو باساليتش الهدف الأول في الدقيقة 28 صنع بيرسيتش.

وعاد انتي بوديمير بالهدف الثاني في الدقيقة 30 صنع باساليتش.

وسجل فرانجو ايفانوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 60 صنع يورانوفيتش.

وعاد ايفانوفيتش بالهدف الرابع صنعه له بيرسيتش في الدقيقة 63 صنعه له بيرسيتش.

وسجل ايفان بيرسيتش بالهدف الخامس في الدقيقة 73 صنع باساليتش وعاد اندريج كراماريتش بالهدف السادس في الدقيقة 77 صنع ماير.

وسجل كراماريتش بالهدف السابع والأخير في الدقيقة 79 صنعه له ايفانوفيتش وانتهت المباراة 7/0.

ترتيب مجموعة كرواتيا وجبل طارق

1- تشيكيا 9 نقاط

2- مونتيجيرو 6 نقاط

3- كرواتيا 3 نقاط

4- جرز فارو دون نقاط

5- جبل طارق دون نقاط

