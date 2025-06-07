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أحمد جودة - القاهرة - حل أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والأهلي الحالي، ضيفًا على الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه «الكورة مع فايق»، للحديث عن كواليس رحيله من القلعة البيضاء إلى الجزيرة.

وأطلق زيزو العديد من التصريحات النارية والتي كشف خلالها عن عدة مفاجأت حول أسباب رحيله عن الفارس الأبيض، وموعد اتخاذه قرارًا بالانتقال إلى الأهلي مجانًا.

زيزو يكشف المستور: كواليس رحيله عن الزمالك وتصريحات نارية عن الانتقال المجاني للأهلي

ويرصد موقع «دوت الخليج»، أبرز تصريحات زيزو التي أطلقها والتي جاءت كالآتي:



ما حدث لي في الزمالك كان مخططا له منذ عدة أشهر"

في جلسة مع مجلس إدارة الزمالك قيل لي: اخرج وقل إنك أنت من ترغب في الرحيل"

في شهر أغسطس 2024 جالي عرض رسمي من نادي نيوم السعودي بـ 6.5 مليون دولار، وقتها مجلس إدارة الزمالك وافق وجمعتني جلسة معاهم، واللي وقف الموضوع وقتها إنهم قالولي اطلع قول للناس انك عايز تمشي عشان خايفين من الجمهور لأن كل قراراتهم مبنية على السوشيال ميديا قلتلهم مش هطلع أقول حاجة ده عرض عندك عايز توافق وافق مش عايز متوافقش براحتك

مشاكلي مع الزمالك بدأت في آخر عام ونصف، ورفضت استغلال الشرط الجزائي في عقدي"

اتحجز لي تذكرة كشف طبي في الإمارات لعرض من نادي نيوم، وأنا مكنتش عارف أي حاجة عن الموضوع واتفاجئت بيه، ومش عارف هل النادي وافق عليه ولا لأ.

روحت النادي أنا ووالدي، وخدت ميعاد مع كابتن حسين لبيب، وفجأة قال إنه تعبان ومش هييجي النادي، وبعتلنا حسام المندوه بداله.

كلمته وقولت له:" جالي تذكرة حجز للكشف الطبي في الإمارات لعرض من نادي نيوم.' رد قالي: 'إيه دا؟ عرض إيه اللي بتتكلم عليه؟' قلتله: 'أومال التذكرة دي وصلتلي إزاي؟!

أبويا اتشتم 8 أشهر ورفضت أرد على الإساءة، وراهنت على جمهور الزمالك إنه ميصدقش اللي بيتقال عليه ولكن كله بيكدب الكدبة ويصدقها

أنا نفس الشخص اللي كان عقده فيه شرط جزائي، ومع ذلك رفضت أمشي. ولو كانت نيّتي في يوم من الأيام إني أسيب النادي، كنت عملت ده من بدري. نادي الريان القطري طلبني من سنين، وساعتها رفضت استغلال الشرط الجزائي في عقدي والرحيل واتمسكت بالاستمرار لنهاية عقدي

من شهر يناير 2024 بدأت الأحداث. خلال الـ6 سنين اللي قضيتها في الزمالك، عمري ما عملت مشكلة مع حد، وكنت دايمًا بشتغل بإخلاص وفي صمت، ومحدش كان بيسمع عني غير في الملعب، لحد ما جه شهر يناير، وبدأ الموضوع يكبر وبدأت المشاكل. في يناير 2024 جالي عقد وإحنا في إفريقيا، وجالي عرض كبير من نادي الشباب السعودي بقيمة 6 ملايين دولار واترفض

والله العظيم ما طلبت 100 مليون من الزمالك وقت التجديد وطلعوا وقتها في كل حتة يقولوا ده طالب 100 مليون وواحد من اعضاء مجلس الإدارة اللي المفروض يحافظ على السرية طلع على الهوا يقول زيزو طالب أكتر من 60 مليون بكتير رغم أن المفروض كان فيه جلسة تانية متحدد موعدها، هل طبيعي ده يحصل؟ الكلام كان حاجة ويقولوا زيزو اسطورة لكن الفعل كان حاجة تانية

أعضاء مجلس إدارة الزمالك شغلوا لجان الكترونية عليا وقت التجديد وعملوا حملات وهما عارفين إنك كلاعب مش هتقدر ترد ولا تواجه اللي بيحصل ده وطلعوا قالوا إني طالب أرقام للتجديد والله العظيم ما طلبتها

جيل الزمالك المميز سنة 2019، لما كل واحد فيهم جاله فرصة يمشي مشي، وانت دلوقتي بتنده عليهم يرجعوا تاني مع إنهم سابوك وكل واحد راح نادي، وانت عاوز ترجعهم تاني وما حدش منهم عايز يرجع

قرينا الفاتحة في جلسة التجديد واتفقنا على كل حاجة، وكان الاتفاق في حدود 40 أو 50 مليون. أبويا كان واخد باله من المشهد لأن الجلسة كانت سهلة، قالهم حاجه بوظت الجلسة وهي: 'إنتوا عاوزين زيزو وهو موافق، بس عندي شرط هحطه في العقد وهو إن زيزو مايتبعش السنة دي ده كان بسبب تربيط إنهم مش هيدفعوا حاجة كان اول قسط بس وهيقرروا يبيعوني، وده مكنش هيزعّلني، لكن اللي مزعلني إنهم ماوافقوش على طلب والدي بخصوص البند ده في العقد

بعد ما اتفقنا على التجديد والأرقام لقيت إدارة الزمالك بتقول لي زيزو بصراحة المقدم اللي اتفقنا عليه مش متوفر فهتاخد بيت وبالنسبة للمرتب اللي اتفقنا عليه إحنا هنديك نص الرقم بس والنص التاني من محب للنادي من برا النادي

قولت لهم معنديش مشكلة بس ادوني إثبات إني هاخد الرقم رفضوا ناخد أي ضمانات ولقيت الموضوع داخل في سكة غريبة والموضوع بيتغير، كنت مستغرب جدا الموضوع وطريقة التفاوض وفي نفس الفترة كل يوم لجان بتشتغل عليك بيحركهم أعضاء مجلس الإدارة بكلام محصلش عشان يضغطوا عليك

جيرارد لما كان بيدرب فريق الاتفاق السعودي، تواصل معايا بشكل مباشر وقال لي إنه سأل محمد صلاح عني. وعرض الاتفاق كان 2.5 مليون دولار، وكان عرض جيد للزمالك لأنه كان قبل 6 أشهر فقط من نهاية عقدي، والراجل اللي كان مفوض من نادي الاتفاق علشان ييجي يتفق وصل مصر ومحدش من الزمالك رضي يقابله ويقعد معاه

لما جددت مع الزمالك في كل مرة، ما حصلش من والدي إنه طلب أي فلوس من النادي واسألوا المستشار مرتضى منصور، هل في مرة من مرات التجديد كان بيطلب فلوس؟ إزاي تطلعوا والدي بالصورة دي؟ أبويا عنده 60 سنة، وفضل 60 سنة يبني اسمه وصورته قدام الناس. إزاي تطلعه بيسمسر ويعمل صفقات من ورا ابنه ممكن تدوني سبب واحد يخليكم تطلعوني وأبويا مادي؟ وأبويا يبقى مستباح من واحد صاحي من النوم مش عارف بيعمل إيه يطلع يكتب تويتات عليه

مكنش سهل عليا ارتداء قميص الأهلي بعد ما حققته مع الزمالك ولكني اكتشفت في النهاية إن مفيش حاجة باقية

