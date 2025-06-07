نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يتفوق على تونس بثنائية نظيفة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب التونسي، بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لتصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا.

وانطلقت أحداث مباراة تونس ضد المغرب، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة المغرب ضد تونس الودية

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بسجال على الكرة بين المنتخبين، مع وجود محاولات من المنتخب المغربي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف بين المنتخبين.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن أشرف حكيمي مدافع المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الأول في شباك تونس، عند الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، بأسيست من إلياس بن صغير.

وفي الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع، تعرض اللاعب علي العابدي نجم منتخب تونس، للطرد بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وأضاف أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب الهدف الثاني، في مرمى تونس، في الدقيقة 90+4 بعد تسديدة قوية.

