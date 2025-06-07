نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرواتيا تكتسح جبل طارق بسباعية نظيفة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كرواتيا نظيره جبل طارق بسباعية نظيفة في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجارفي ضمن منافسات الجولة 3 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة كرواتيا وجبل طارق

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كرواتيا ونظيره جبل طارق برتم سريع وسجل باساليتش الهدف الأول في الدقيقة 28 صنع بيرسيتش وعاد بوديمير بالهدف الثاني في الدقيقة 30 صنع باساليتش وسجل لوكا سوتشيتش الهدف الثالث لكرواتيا في الدقيقة 38 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ايفانوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 60 صنع يورانوفيتش وعاد ايفانوفيتش بالهدف الرابع صنعه له بيرسيتش في الدقيقة 63 وحاول جبل طارق تسجيل هدف أول لكنه لم ينجح في ذلك.

وسجل بيرسيتش بالهدف الخامس في الدقيقة 73 صنع باساليتش وعاد كراماريتش بالهدف السادس في الدقيقة 77 صنع ماير وسجل كراماريتش بالهدف السابع والأخير في الدقيقة 79 صنعه له ايفانوفيتش وانتهت المباراة 7/0.

