نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عواد: كان هناك اتفاق على مشاركتي حال الوصول لركلات ترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، أن الفوز بكأس مصر كان له مذاق خاص لأنه جاء في وقت صعب للغاية بسبب هذا الموسم.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " كنا متفقين على المشاركة حال الوصول لركلات الترجيح وتحدثت مع اللاعبين بأننا سنحصل على لقب كأس مصر بركلات الترجيح".

وأضاف: "هناك روح جيدة بين اللاعبين ونريد بأن نبني على هذا اللقب للموسم المقبل، ولا يوجد خلافات بيني وبين صبحي على الاطلاق".