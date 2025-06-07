شيكابالا: بطولة كأس مصر جاءت في وقتها لإسعاد جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن بطولة كأس مصر غالية وجاءت في وقتها من أجل إهدائها لجماهير نادي الزمالك.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عواد قال لي بأننا سنحصل على كأس مصر بركلات الترجيح، والبطولة كانت تريد أن أفوز بها بسبب ركلة الترجيح الأخيرة".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.