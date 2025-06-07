نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: الزمالك وافق على عرض نيوم وطلب مني "التمثيل" أمام الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي الحالي، كواليس رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله إلى نادي نيوم، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء كانت على علم بالعرض ووافقت عليه، لكنها طلبت منه أن يُعلن بنفسه رغبته في الرحيل أمام الجماهير.

وقال زيزو خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق": "جلست مع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة عرض نيوم، وأبلغوني أنهم موافقون على العرض بشرط أن أخرج أنا للجماهير وأقول إنني أريد الرحيل، لأنهم كانوا يخشون من رد فعل الجمهور تجاههم".

وأضاف: "كان واضح إن في خطة لإخراجي بشكل معين، خاصة بعد انتشـار شائعات إني عقدت أكثر من جلسة مع الإدارة، مع إن الحقيقة إني قابلتهم مرة واحدة فقط".

وأوضح زيزو أنه تفاجأ بتحديد موعد كشف طبي له في الإمارات تمهيدًا لانضمامه لنادي نيوم دون علمه المسبق، وقال: "كلمت الكابتن حسين لبيب لكني عرفت إنه تعبان ومش موجود، فسألت الدكتور حسام المندوه إذا كانوا وافقوا على العرض، فأنكر معرفته بأي شيء، وقتها رديت عليه وقلت له: إحنا مش في عصر الجاهلية، وأنا متأكد إن في مفاوضات حصلت".

وأكد زيزو أن خروجه من الزمالك لم يكن برغبته الشخصية فقط، بل كان نتيجة خطة داخلية من الإدارة، مشيرًا إلى أنه فضّل توضيح الحقيقة للجماهير احترامًا لهم ولمشاعره تجاه النادي الذي قضى فيه سنوات طويلة.