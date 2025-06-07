نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يفجّرها: الزمالك تجاهلني 8 شهور.. ورفض عرض نيوم خوفًا من الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس جديدة في علاقته مع نادي الزمالك، والتي تسببت في عدم تجديد التعاقد مع النادي في الفترة الماضية، ورحيله بشكل مجاني للنادي الأهلي.

وأكد «زيزو» في تصريحات تليفزيونية أنه منذ شهر يناير عقب رفض عرض الشباب السعودي حتى شهر أغسطس لم يتحدث معه أي شخص من أجل التجديد مع الزمالك رغم مطالبتهم بالاستفادة المالية منه.

وأوضح لاعب الأهلي الجديد أنه نجح في حصد الكونفدرالية الأفريقية ثم المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، موضحًا أنه جاء بعدها عرضًا من نادي نيوم السعودي مقابل 6.5 مليون دولار.

وأشار زيزو إلى أنه عقد جلسة مع المجلس، والذي كان يتجه معه النادي الموافقة على العرض إلا أنه هناك رغبة لدى الزمالك إظهار أن زيزو يرغب في الرحيل، وهو الأمر غير صحيح.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أنه تفاجئ بوصول تذكرة طيران وحجز من نيوم لكشف طبي عبر الوسيط، إلا أنه تفاجئ بعدم وجود علم لدى النادي الزمالك.

وأتم زيزو حديثه أن تحدث مع الزمالك ومجلس الإدارة بشأن هذا الأمر، موضحا أنهم يرغبون في تجديد التعاقد معه ليبدأ مسيرة جديدة معه.