نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يعلق على رفض الزمالك بيعه بسبب كوبري الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد، على تبرير إدارة الزمالك لعدم بيعه إلى نيوم السعودي رغم وصول عرض مناسب، حتى لا ينتقل فيما بعد إلى الفريق الأحمر.

قال زيزو في حواره عبر قناة إم بي سي مصر 2: “كنت سأحصل على 5 مليون دولار في الموسم الواحد من نيوم السعودي”.

وتابع زيزو: “تحدثنا مع مجلس الزمالك عن عرض نيوم، وقلنا يدفع كام واللاعب يضحي بكام، يعني تقدروا تدفعوا 30 ولا 40 ولا 50 في المية من العرض؟ وبعدها قال المجلس أن زيزو طلب 100 مليون جنيه”.

وعن تخوف إدارة الزمالك من عودته إلى الأهلي حال الموافقة على احترافه، قال زيزو: “كان على مجلس الإدارة أن ينظر إلى مصلحة النادي فقط، لاعب حر ولديه عرض بقيمة 5 مليون دولار ولا توجد إمكانية مالية للتجديد معه فلماذا لا أبيعه؟”.