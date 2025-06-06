نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يفجر مفاجأة حول أزمته مع الزمالك ورفض عرضي الشباب ونيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد، كواليس رحيله عن الزمالك بعد فشل تجديد عقده في الفترة الماضية.

وأعلن النادي الأهلي، يوم الجمعة، عن تعاقده الرسمي مع أحمد سيد زيزو قادمًا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية منافسات موسم 2024-25.

قال زيزو في حواره على قناة إم بي سي مصر 2: “كنت أعمل في صمت ولم أفتعل أي أزمة، ولكن مشكلتي مع الزمالك بدأت في آخر عام ونصف”.

وتابع زيزو: "أنا نفس الشخص الذي انتهى عقده قبل 3 سنوات ولم يرحل، ورفضت استغلال الشرط الجزائي في عقدي بقيمة مليون و200 ألف دولار وجعلت نادي الريان القطري يتفاوض مع الزمالك ووصل العرض إلى 5 ملايين".

وأضاف زيزو: “حصلت على عرض براتب يساوي 4 ملايين دولار سنويًا وقت اللجنة المؤقتة، ولكني قبلت 9 ملايين جنيه في الزمالك”.

وأكمل: “في يناير 2024 تلقيت عرضًا من الشباب السعودي بقيمة 6 ملايين دولار ولكن المحادثات لم تصل لمرحلة متقدمة واستمريت في الزمالك”.

وواصل: "في صيف 2024 تلقيت عرضًا من نيوم السعودي مقابل 6.5 مليون دولار، وفي جلسة مع مجلس إدارة الزمالك قيل لي: اخرج وقل إنك أنت من ترغب في الرحيل".