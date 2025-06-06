نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: قرارات مجلس إدارة الزمالك من السوشيال ميديا ورفضوا رحيلي خوفًا من الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحات مثيرة حول كواليس عرض تلقاه من نادي نيوم السعودي، أثناء وجوده في نادي الزمالك، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك وافق في البداية على رحيله، ثم تراجع تحت ضغط الجماهير وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زيزو في تصريحات إعلامية مع إبراهيم فايق في برنامجه "قهوة فائق":

"جالي عرض من نادي نيوم السعودي، وإدارة الزمالك كانت موافقة في البداية، لكن لما شافوا رد فعل الجمهور على السوشيال ميديا خافوا وتراجعوا عن القرار."

وأضاف: "قالولي اطلع قول إنك عايز تمشي، قولتلهم مش طالع، أنا مش هغلط في الجمهور ومش هكذب، أنا واضح من الأول."

وأعلن النادي الأهلي رسميًا تعاقده مع أحمد سيد "زيزو" لدعم صفوف المارد الأحمر.

ونشر الأهلي فيديو تقديمي للاعب الزمالك السابق عبر حساباته بمواقع التواصل بعدما انضم رسميًا لصفوف القلعة الحمراء.

وقال زيزو في فيديو تقديمه لاعبًا جديدًا للأهلي:"كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة.. زيزو في أرض التاريخ.. زيزو أهلاوي".

وأبرم الأهلي عددًا من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي حيث ضم محمود تريزيجيه ومحمد سيحا والتونسي محمد علي بن رمضان أحمد رمضان بيكهام.