نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر منسي يقدم وعدًا جديدًا لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ناصر منسي، نجم نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق كانوا يرغبون في تحقيق لقب كأس مصر من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال منسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك تعاهدوا على التتويج بالكأس قبل المباراة ونعد جماهير القلعة البيضاء بالاستمرار في تحقيق الألقاب".

وأضاف: "مجلس الإدارة بذل مجهود كبير في الفترة الماضية، ولعبة الهدف كانت صعبة والتفكير جاء في لحظة".

