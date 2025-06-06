نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يصل الرياض لقيادة الهلال استعدادًا لكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال الجديد، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمًا من مدينة ميلانو الإيطالية عبر طائرة خاصة، ليبدأ مسيرته مع أزرق العاصمة.

وكان في استقبال إنزاجي وطاقمه المساعد لحظة وصوله إلى صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي، فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، بجانب عدد من منسوبي النادي.

وعلى وجه السرعة وقع إنزاجي لعدد محدود من المشجعين وتوجه سريعًا إلى سيارته حاملًا باقة ورد زرقاء.

وسيفتتح إنزاجي، مساء السبت، أولى حصصه التدريبية مع الهلال، حيث سيكون أمامه مهمة عاجلة وقوية هي إعداد الفريق خلال وقت ضيق لتجهيزه للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي، إذ لن يكون أمام إنزاغي سوى 11 حصة تدريبية مع الهلال، قبل أن يفتتح الزعيم مواجهاته في مونديال الأندية، أمام فريق ريال مدريد الإسباني يوم 18 يونيو الحالي.

ولن تكون صفوف الفريق مكتملة مع انطلاق إشراف إنزاجي على التدريبات، وذلك لارتباط مجموعة من اللاعبين مع منتخبات بلادهم، حيث يوجد السباعي سالم الدوسري، وحسان تمبكتي، ومحمد كنو، ومتعب الحربي، وناصر الدوسري، وعبد الله الحمدان، ومصعب الجوير في معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في ختام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب وجود كل من البرتغالي روبن نيفيز، والمغربي ياسين بونو، والصربي ميتروفيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي مع منتخبات بلادهم، قبل أن يوجد جميع اللاعبين في تدريبات الهلال نهاية الأسبوع المقبل، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخباتهم، وقبل مغادرة الزعيم إلى أميركا.