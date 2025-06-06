نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة تونس وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب التونسي، في المباراة الودية التي ستقوم بينهما استعدادا لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة المغرب ضد تونس الودية

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب فاس الجديد، مساء اليوم الجمعة 6 يونيو، مباراة المغرب ضد تونس، وذلك في تمام الساعة الـ21:00 بتوقيت المغرب، والـ23:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة تونس وديا

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا – صايبري- يوسف بلعامري.

وسط الميدان: سفيان أمرابط – بلال الخنوس – أوناحي.

الهجوم: الياميق – إلياس بن صغير – يوسف النصيري.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تونس

والجدير بالذكر أن القناة الرياضية المغربية، هي التي ستنقل مباراة المغرب ضد تونس الودية على الهواء مباشرة، بشكل حصري.

