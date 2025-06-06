نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستهدف ضم نجم ميلان.. صفقة نارية تتخطى 60 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب نجم خط وسط نادي ميلان، تيجاني رايندرز، من الانضمام إلى مانشستر سيتي، في صفقة ضخمة تُقدّر قيمتها بأكثر من 60 مليون يورو.

ويأتي تحرّك السيتي في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الرفيع، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

كومان يؤكد أن رايندرز في الطريق إلى مانشستر

وفي تصريحات لافتة، كشف رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالصفقة، حيث قال: "تيجاني رايندرز سيسافر الأحد إلى مانشستر لإجراء الفحص الطبي، تمهيدًا لإكمال انتقاله إلى مانشستر سيتي، قبل أن يعود إلى هولندا للمشاركة في مباراة مالطا يوم الثلاثاء المقبل."

التحضير لكأس العالم للأندية

ويستعد مانشستر سيتي للمشاركة في المجموعة السابعة من البطولة العالمية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من:

العين الإماراتي

الوداد المغربي

يوفنتوس الإيطالي

وتُعتبر صفقة رايندرز بمثابة دفعة قوية لكتيبة بيب غوارديولا، الساعية للهيمنة على البطولات القارية والعالمية خلال الفترة القادمة.