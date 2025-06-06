نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكهام يستعد للحصول على لقب "فارس" بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير إخبارية، يوم الجمعة، أن نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، سيحصل على لقب فارس ضمن جوائز عيد ميلاد الملك.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن قائد منتخب إنجلترا السابق سيظهر على القائمة التي ستنشر الأسبوع المقبل، بعد أن سبق أن تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2003.

وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد.

وسيحصل سفير (اليونيسف) للنوايا الحسنة، الذي بلغ الخمسين من عمره في مايو الماضي، على لقب "سير"، بينما ستحصل زوجته، فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة "سبايس غيرلز" الاستعراضية السابقة، على لقب "ليدي بيكهام".

وكان بيكهام على وشك الحصول على لقب فارس ضمن قائمة جوائز رأس السنة الجديدة لعام 2014، لكن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وضعت علامة حمراء على ترشيحه بسبب تورطه في مخطط مزعوم للتهرب الضريبي، وفقا لتقارير سابقة.

وتعززت التكهنات بشأن ترشيح بيكهام لنيل لقب فارس بعد إعلانه اعتزال كرة القدم عام 2013.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة "الصن" الملك تشارلز الثالث وهو يسأل بيكهام إن كان قد "تلقى هدية عيد ميلاده الخمسين"، خلال محادثة في معرض تشيلسي للزهور الشهر الماضي.

وبدا ملك بريطانيا وكأنه يقول: أنا سعيد لأنها وصلت إليك، ليرد بيكهام: كان الأمر مذهلًا، شكرًا لك، لقد كان لطفا كبيرا، ثم سمعت الملكة كاميلا وهي تقول لبيكهام: أنا سعيدة لأنك تلقيت الورود.

ويعتبر بيكهام هو الإنجليزي الوحيد الذي تمكن من هز الشباك في ثلاث نسخ مختلفة بكأس عالم، علما أنه توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) مع فريقه مانشستر يونايتد موسم 1998-1999.

ويحتل بيكهام المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب إنجلترا عبر التاريخ، فيما ارتدى شارة القيادة في 59 لقاء.