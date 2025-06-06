نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يحكي لأول مرة كواليس رحيله عن الزمالك نحو الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحكي أحمد سيد زيزو المنتقل حديثًا إلى الأهلي، كواليس رحيله عن الزمالك بعد فشل تجديد عقده، وانضمامه إلى القلعة الحمراء وذلك عبر قناة “إم بي سي مصر 2".

وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، تعاقده الرسمي مع أحمد سيد زيزو قادمًا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية منافسات موسم 2024-25 عقب تتويج “الأبيض” بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، الخميس.

ويظهر زيزو، لأول مرة بعد إعلان الأهلي ضمه من الزمالك، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “انفراد الموسم، زيزو على شاحن mbc masr 2 الليلة بنسبة مليار٪؜، ننفرد الليلة وعلى مدار حلقتين متتاليتين على شاشة mbc masr 2 وفي برنامج الكورة مع فايق باللقاء الخاص والحصري الأول، للنجم أحمد سيد زيزو.. يحكي فيها كل كواليس الأشهر الماضية بالكامل من رحلة التجديد للزمالك.. إلى انضمامه للنادي الأهلي”.