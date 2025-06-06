نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الأردن يحجز أول مقعد للعرب في كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني 3 - صفر، وفوز كوريا الجنوبية على العراق 2-0، الخميس.

وبذلك، تصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية 19بـ نقطة، متبوعا بالأردن 16 نقطة.

وهذه أول مرة في تاريخه، يتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب عمان عند 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف العراق في المركز الثالث، وفلسطين في المركز الخامس بـ9 نقاط، ثم الكويت بـ5 نقاط.

ويدين المنتخب الأردني بالفضل في الفوز على عمان للاعبه علي علوان الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و51 و64.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.