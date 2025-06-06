نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إقالة بوستيكوجلو من تدريب توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي توتنهام هوتسبر، عبر بيان رسمي له اليوم الجمعة، إقالة أنجي بوستيكوجلو من قيادة الفريق الكروي الأول.

ذكر بيان نادي توتنهام، ما يلي: “بعد مراجعة الأداء وتفكير عميق، يُعلن النادي عن إعفاء أنجي بوستيكوجلو من منصبه”.

وتابع النادي في بيانه: “نضم بوستيكوجلو إلينا قادمًا من سيلتيك في صيف عام 2023، وأعادنا خلال فترته إلى الأسلوب الهجومي الذي لطالما ارتبط بالنادي، وكتب فصلًا جديدًا في تاريخنا بقيادتنا لتحقيق لقب الدوري الأوروبي، الشهر الماضي، وهو إنجاز سيبقى محفورًا في ذاكرتنا جميعًا".

وأضاف: “نتقدم بجزيل الشكر لأنجي بوستيكوجلو على التزامه ومساهمته خلال عامين في النادي. سيُذكر دائمًا باعتباره ثالث مدرب في تاريخنا يُحقق لقبًا أوروبيًا، إلى جانب الشخصيتين الأسطوريتين بيل نيكلسون وكيث بوركينشو”.

وتطرق النادي إلى أسباب قراره، موضحًا: “ومع ذلك، فقد خلص مجلس الإدارة بالإجماع إلى أن من مصلحة النادي إجراء تغيير. بعد بداية إيجابية في موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حصلنا على 78 نقطة من آخر 66 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. بلغ هذا ذروته بأسوأ نتيجة لنا في المسابقة الموسم الماضي. في بعض الأحيان، كانت هناك ظروف قاهرة - إصابات، ثم قرار بإعطاء الأولوية لمسيرتنا الأوروبية. وبينما يُعدّ الفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم من أعظم لحظات النادي، لا يمكننا أن نبني قرارنا على عواطف مرتبطة بهذا الانتصار”.

وواصل: “من الضروري أن نكون قادرين على المنافسة على جبهات متعددة، ونؤمن بأن تغيير النهج سيمنحنا أقوى فرصة للموسم المقبل وما بعده. كان هذا أحد أصعب القرارات التي اضطررنا لاتخاذها، وهو ليس قرارًا اتخذناه باستخفاف، ولا قرارًا تسرعنا في اتخاذه. لقد اتخذنا ما نعتقد أنه القرار الصحيح الذي يمنحنا أفضل فرصة للنجاح في المستقبل".

واختتم البيان: “لدينا فريق شاب موهوب، وقد منحنا أنجي فرصة رائعة للبناء عليها. نود أن نعرب عن امتناننا له. نتمنى له التوفيق في المستقبل - سيكون دائمًا موضع ترحيب لدينا، وسنعلن عن المدرب الجديد في الوقت المناسب”.