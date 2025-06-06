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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أنه توقع تراجع بيراميدز في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، خصوصا في ظل ضيق الوقت بين نهائي إفريقيا ومواجهة الكأس واستمرار الاحتفالات لدرجة أن ممدوح عيد اصطحب كأس بطولة إفريقيا لاستاد القاهرة.

بلال: توقعت تراجع مستوى بيراميدز في نهائي الكأس.. والزمالك يجب أن يخطط سريعًا للموسم المقبل

وقال عبر بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بيراميدز دخل المباراة في حالة عدم تركيز، وكمية الركض كانت قليلة لدرجة أن يورشيتش بذل مجهود أكبر من اللاعبين.

وأضاف: أيمن الرمادي جهز الزمالك بشكل جيد، وكان هناك لمسة جيدة، ولازالت هناك بعض الأمور تحتاج للاصلاح، والفريق يحتاج لبعض العناصر.

وتابع: لا بد أن يكون هناك تفكير منطقي، وألا يكون هناك تفكير عاطفي بعد التتويج بكأس مصر، والأندية على مستوى العالم بدأت في التفكير للموسم القادم، والزمالك عليه أن يبدأ التفكير سريعا في ملف الموسم المقبل.

وأشار إلى أن هناك بعض اللاعبين لا يجب أن تكمل في صفوف الزمالك، وبعض الأندية تريد تقليل عدد الأجانب، والزمالك لم يكن يمتلك في الملعب سوى سيف الجزيري فقط، ومن الوارد أن الزمالك لا يمتلك الامكانيات المالية التي تستطيع ضم لاعبين اجانب مؤثرة.

وأكمل: فكرة ضم لاعبين أجانب دون المستوى غير جيدة، ولن تساهم في صناعة لاعب محلي جيد، لذلك يجب التعاقد مع عناصر جيدة، من السهل ضم لاعبين بـ60 الف دولار من افريقيا لمجرد امتلاكه بعض السرعات أو الوكلاء يعرفون مسئول في النادي.

وواصل: بعض المدربين لديهم حالة قلق من الدفع بالناشئين، وفكرة زيادة عدد الأجانب لمجرد الشراء فقط أمر غير مفيد، هناك أندية تعاقدت مع 6 لاعبين ولا يشاركون.

وأتم: لدينا مشكلة في منتخبات الناشئين والشباب، ومعظم النتائج لم تكن جيدة مؤخرًا، ومنذ عشر سنوات كنا نشاهد لاعبين تحت العشرين عاما، وأصبح لا يوجد لاعب في هذا العمر حاليا.