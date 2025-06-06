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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك فاز ببطولة مهمة، ولكن يجب التخطيط بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النادي الأبيض يحتاج لبناء فريق جيد، واسكواد بيراميدز كان أفضل في الملعب.

هاني رمزي: الزمالك يحتاج لبناء فريق بكواليتي أقوى في الموسم القادم

وقال عبر برنامج بلس 90: تغييرات يورشيتش ساهمت في عودة الزمالك مرة آخرى للمباراة، ولكن الفريق الأبيض يحتاج لـ5 لاعبين سوبر كبداية، وبالطبع سيكون من الصعب ضم 10 لاعبين.

وأضاف: يجب بناء فريق الزمالك على مراحل معينة، مع الاهتمام بالكواليتي، ولا بد أن يكون هناك استقرار إداري من أجل العمل بشكل جيد في الميركاتو الصيفي.

وتابع: بعض الدول تُلزم الأندية بضرورة إشراك اللاعبين من الناشئين والشباب عدد معين من الدقائق، وهو أمر سيفيد الفرق مستقبلا. ولدينا أزمة في اللاعبين الصغار وطريقة تأسيسهم.

وأكمل: لا بد أن يضع الزمالك خطة للموسم المقبل وميزانية مخصصة، بالاضافة لوجود ثبات في الادارة، وحسم ملف المدير الفني، من الممكن أن يعقد المسئولين جلسة مع المدير الفني والتحضير لجلب صفقات بمواصفات خاصة.

وأشار إلى أنه لا بد من تدعيم الزمالك بمراكز محددة في الدفاع والظهير الأيمن والوسط والهجوم، بالإضافة لوضع عامل السن ضمن الحسبان. بالإضافة للبحث عن أفضل العناصر الموجودة وفقا لمعطيات السوق، والزمالك بدأ الخطوة بوجود رئيس لجنة تعاقدات ولجنة التخطيط الحالية بدأت تدرس ذلك جيدا.

وأوضح: الأهلي هو الأقوى محليا وقاريًا، والمنافسة ستكون قوية مع بيراميدز ولذلك لا بد أن يجهز الزمالك نفسه بقوة، ونحتاج إلى زيادة الكواليتي في الدوري المصري.