نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حسم المحكمة الرياضية أزمة خصم نقاط الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نهاد حجاج، خبير اللوائح والمحامي الدولي، عن الموعد المتوقع لإصدار المحكمة الرياضية الدولية قرارها النهائي بشأن أزمة لقب الدوري المصري الممتاز، بعد الشكاوى المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز ضد النادي الأهلي.

موعد حسم المحكمة الرياضية أزمة خصم نقاط الأهلي

وكان الأهلي قد تُوِّج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المنقضي، متفوقًا على بيراميدز بفارق نقطتين. إلا أن ناديي الزمالك وبيراميدز قدما اعتراضًا رسميًا على قرار رابطة الأندية الذي اكتفى بخصم ثلاث نقاط فقط من الأهلي، على خلفية انسحابه من مباراة الزمالك بسبب اعتراضه على تعيين حكم مصري.

ويطالب الزمالك وبيراميدز بخصم ست نقاط من رصيد الأهلي، وليس ثلاثًا فقط، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الفريق الأحمر للقب الدوري في حال قبول المحكمة الرياضية بالاعتراض.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج “لعبة والتانية” عبر راديو “ميجا إف إم”، أوضح حجاج أن المحكمة الرياضية الدولية ستنظر في الشكوى، وستصدر حكمها النهائي قبل انطلاق الموسم الجديد، المقرر له يوم 7 أغسطس المقبل.