نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتملت ملامح نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بعدما أسدل الستار على مواجهتي الدور نصف النهائي اللتين أُقيمتا مساء الأربعاء والخميس.

وشهدت المباراة الأولى، التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا”، تفوق المنتخب البرتغالي على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في النهائي بعد أداء قوي أمام أصحاب الأرض.

أما اللقاء الثاني، الذي جرى مساء الخميس على ملعب “مرسيدس بنز أرينا”، فقد جمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في مواجهة مثيرة انتهت بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة 5-4، ليضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي مرتقب.

موعد النهائي بين إسبانيا والبرتغال

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية 2025 بين إسبانيا والبرتغال يوم الأحد الموافق 8 يونيو، على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة