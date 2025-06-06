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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية الصاعدة فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو

وأكد متحدث باسم نادي ريفر بليت لوكالة “رويترز” أن اتفاقًا قد تم التوصل إليه مع ريال مدريد بشأن انتقال ماستانتونو مقابل 40 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان على بعد خطوات من ضم اللاعب، قبل أن يتدخل النادي الملكي بقوة لحسم الصفقة لصالحه، حيث توجه جوني كالافات، رئيس قسم الكشافة في ريال مدريد، إلى الأرجنتين لإنهاء التفاصيل النهائية.

وفي تطور لافت، أجرى المدرب الإسباني تشابي ألونسو مكالمة هاتفية مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، وقد أعرب ماستانتونو عن إعجابه الشديد بما سمعه من المدرب، ما يعزز من احتمالية انتقاله إلى سانتياغو برنابيو.