نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا وفرنسا.. ليلة تاريخية بـ9 أهداف تكسر الأرقام في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تكن مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مجرد مباراة عابرة، بل كانت أمسية كروية استثنائية دخلت تاريخ البطولة من أوسع أبوابه، سواء من حيث المتعة والإثارة أو من خلال الأرقام القياسية غير المسبوقة التي سجلت خلالها.

المباراة انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المواجهات جنونًا، لتُصبح الأعلى تهديفًا في تاريخ المسابقة، وفقًا لما أوردته شبكة "أوبتا" للإحصائيات. فلم يسبق أن شهدت بطولة دوري الأمم الأوروبية تسجيل 9 أهداف في مباراة واحدة، مما جعل هذه المواجهة لحظة فارقة في سجل البطولة.

انهيار فرنسي تاريخي

من جهة أخرى، سجلت فرنسا رقمًا سلبيًا لم تعرفه منذ أكثر من 50 عامًا، حيث استقبلت شباكها 5 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ 12 مارس 1969، عندما تلقت خسارة قاسية أمام إنجلترا بخماسية نظيفة. هذه النتيجة المؤلمة عكست حجم الارتباك الدفاعي الذي عانى منه "الديوك" أمام المد الهجومي الإسباني.

هجوم فرنسي عنيف وصمود إسباني مقلق

ورغم الفوز التاريخي، فإن المنتخب الإسباني واجه ضغطًا هجوميًا هائلًا من نظيره الفرنسي، إذ تلقى 24 تسديدة على مرماه خلال اللقاء. ووفقًا لـ "أوبتا"، يُعد هذا الرقم الأعلى الذي يتلقاه منتخب إسبانيا منذ تولي لويس دي لا فوينتي مهام تدريب الفريق، وهو ما يكشف عن بعض الهشاشة الدفاعية التي قد تحتاج إلى معالجة قبل المواجهة النهائية.

تأهل مثير ومواجهة منتظرة

وسط كل هذه الأرقام واللحظات المثيرة، تمكن "لاروخا" من اقتناص بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث سيضرب موعدًا مع المنتخب البرتغالي في مواجهة منتظرة على اللقب.