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أحمد جودة - القاهرة - يدخل نجوم الهلال السعودي غمار منافسات كأس العالم للأندية 2025 بطموحات كبيرة، لا تقتصر فقط على تشريف النادي وجماهيره، بل تمتد أيضًا لتحقيق إنجازات شخصية فريدة، لا سيما بالنسبة لأيقونة الفريق، سالم الدوسري.

سالم الدوسري.. أسطورة الهلال على أبواب المجد في مونديال الأندية 2025

على موعد مع التاريخ

عندما يفتتح الهلال مشواره في البطولة بمواجهة نارية أمام ريال مدريد يوم 18 يونيو الجاري، سيكون سالم الدوسري على أعتاب إنجاز استثنائي، حيث يُتوقع أن يصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يشارك في جميع نسخ الفريق السابقة من كأس العالم للأندية، إلى جانب زميليه محمد كنو وعلي البليهي.

لكن طموحات الدوسري لا تتوقف عند عدد المشاركات فقط، بل يضع نُصب عينيه إنجازًا خاصًا، وهو أن يكون أول من يسجل في جميع نسخ الهلال المونديالية. فقد سبق له التسجيل في نسخة 2019، وسجّل وصنع في نسخة 2021، بينما دوّن هدفين وصنع آخر في نسخة 2022.

الزعيم العربي في الطريق

سالم الدوسري لا يُطارد الأرقام على مستوى الهلال فقط، بل يقف على أعتاب إنجاز عربي تاريخي؛ حيث يتصدر حاليًا قائمة هدافي العرب في كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، متساويًا مع الثنائي المصري محمد أبو تريكة وحسين الشحات.

وبما أن أبو تريكة قد اعتزل، وفرص الشحات في المشاركة تبدو ضئيلة، فإن الدوسري يمتلك فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة في ظل تأكد مشاركة الهلال في 3 مباريات على الأقل هذا العام.

قريب من لقب "أفضل صانع"

الدوسري يملك أيضًا رقما مميزا على صعيد صناعة الأهداف، حيث يحتل المركز الرابع بين اللاعبين العرب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، بواقع تمريرتين حاسمتين، بفارق تمريرة واحدة فقط عن المتصدرين الثلاثة: حسن الهيدوس، علي معلول، ومحمود كهربا.

غياب هذا الثلاثي عن نسخة 2025 يمنح الدوسري فرصة كبيرة للتفوق عليهم بتمريرة واحدة فقط، والانفراد بعرش أفضل صانع أهداف عربي في البطولة.

اللاعب العربي الأكثر تأثيرًا

على مستوى المساهمات الإجمالية (تسجيل وصناعة)، يتساوى الدوسري حاليًا مع كل من حسين الشحات وعلي معلول، بواقع 6 مساهمات لكل لاعب.

لكن نظرا لغياب معلول، واحتمال غياب الشحات أو مشاركته بشكل محدود، فإن أي مساهمة إضافية من الدوسري ستمنحه الانفراد بلقب "اللاعب العربي الأكثر تأثيرًا" في تاريخ البطولة.

الحلم الأكبر: عرش الهدافين

يبقى الإنجاز الأضخم الذي يلاحقه سالم الدوسري هو أن يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية. فهو حاليًا في المركز السابع برصيد 4 أهداف، ويحتاج إلى 3 أهداف فقط لمعادلة الرقم القياسي المُسجّل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو (7 أهداف).

ويتفوق عليه حاليًا ستة لاعبين، اثنان منهم فقط يشاركان في نسخة 2025، هما ليونيل ميسي ولويس سواريز (5 أهداف لكل منهما). أما البقية، مثل بنزيما، بيل، وميسي السابق، فهم خارج المنافسة.

ومع وجود 3 مباريات مضمونة للهلال، فإن الفرصة متاحة أمام نجم الزعيم لتحقيق هذا الحلم الكبير والانفراد بعرش الهدافين التاريخيين.