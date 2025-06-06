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أحمد جودة - القاهرة - خطف ريان شرقي، نجم نادي ليون، الأضواء في أول ظهور له بقميص منتخب فرنسا، متفوقًا على كيليان مبابي، قائد "الديوك"، في نصف نهائي دوري أمم أوروبا أمام إسبانيا.

ريان شرقي يلمع في ظهوره الأول مع الديوك

ودخل شرقي كبديل في الشوط الثاني، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الإسباني 5-1، بينما كان مبابي قد سجّل هدف فرنسا الوحيد من ركلة جزاء قبل نزوله.

لكن الوافد الجديد تألق سريعًا، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر لزميله راندال كولو مواني، ليُسهم في تقليص الفارق إلى 4-5، ويُنقذ فرنسا من هزيمة قاسية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن مبابي رفع رصيده إلى 49 هدفًا خلال 89 مباراة دولية، فيما سلطت شبكة "أوبتا" الضوء على مجموعة من الأرقام التاريخية اللافتة، أبرزها أن هذه هي المرة الأولى التي تستقبل فيها فرنسا 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ هزيمتها أمام إنجلترا بنتيجة 0-5 في 12 مارس 1969.

وأشارت الشبكة أيضًا إلى أن ريان شرقي أصبح ثالث لاعب في القرن 21 يسجل ويصنع هدفًا في أول مباراة له مع منتخب فرنسا، بعد مارفن مارتن أمام أوكرانيا في 6 يونيو 2011، ولويس ساها ضد بلجيكا في 18 فبراير 2004.

كما أوضحت أن المنتخب الفرنسي سجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة الـ22 في تاريخه، لكن هذه هي رابع مرة لا يحقق فيها الفوز رغم هذا العدد، بعد خسارته أمام يوغوسلافيا 5-4 عام 1960، وأمام إيطاليا 9-4 في 1920، وأمام لوكسمبورغ 5-4 في 1914.