نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس كومو يعلق على رحيل فابريجاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميروان سوارسو، رئيس نادي كومو الإيطالي، أن المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني للفريق، لن يرحل لتولي تدريب إنتر ميلان، نافيًا ما تم تداوله من شائعات بهذا الشأن.

رئيس كومو يعلق على رحيل فابريجاس

وأوضح سوارسو في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات الأوروبية: "أبلغنا رئيس نادي إنتر ميلان بشكل مباشر برفضنا التام لفكرة الاستغناء عن فابريجاس."

وأضاف: "رئيس الإنتر تقبّل موقفنا بكل وضوح وشفافية، وهو ما يعكس روح الاحترام المتبادل بين الناديين."

وتابع: "لذلك، فإن ما يُشاع عن اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع مدربنا لا يتجاوز كونه ضربًا من الخيال."

واختتم رئيس كومو تصريحاته قائلًا: "بعد هذا الموقف الواضح، لا نتوقع أن يُصر أي طرف على هذا الأمر، خاصة أن إنتر ميلان نادٍ كبير ويدرك جيدًا أبعاد الموقف."

يُذكر أن إنتر ميلان يبحث حاليًا عن مدرب جديد خلفًا لسيموني إنزاجي، الذي رحل لتولي القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.