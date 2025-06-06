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أحمد جودة - القاهرة -

عبر خورخي ‘كوكي‘ ريسوركسيون، قائد أتلتيكو مدريد وأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي (681 مباراة)، اليوم الخميس عن الحافز الذي يثيره كأس العالم للأندية، آملًا في الفوز باللقب ليكون "التاسع" في مسيرته مع الروخيبلانكوس.

كوكي ريسوركسيون يتطلع لتحقيق لقب تاسع مع أتلتيكو في مونديال الأندية

كوكي، المتوّج بلقبي دوري (2013-2014 و2020-2021)، وكأس ملك (2012-2013)، وبلقبي الدوري الأوروبي (2011-2012 و2017-2018)، وبلقبي كأس السوبر الأوروبي (2012 و2018) وكأس السوبر الإسباني (2014)، والمجدد عقده لموسم إضافي، يتطلع للمزيد في البطولة الجديدة المقامة في الولايات المتحدة، حيث يواجه فريقه باريس سان جيرمان، وسياتل ساوندرز، وبوتافوجو في الدور الأول.

وقال كوكي لوسائل الإعلام الرسمية للنادي إن "هذا البطولة تحفّز الكثيرين ونادي أتلتيكو مدريد، الذي تمكن من التأهل، ونأمل أن نتمكن من الفوز بها وتكون اللقب التاسع في سجل إنجازاتي".

وبدأ الفريق بالفعل الاستعداد لهذه المسابقة. وأوضح:

"لقد بدأنا التدريب منذ أيام قليلة، وهناك بعض اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية، يستعدون للمشاركة في بطولات مهمة أو للفوز بلقب، وما زالوا في دوامة المنافسة، وهو أمر مهم أيضا".

أما اللاعبون الدوليون المتوقع انضمامهم لاحقا في الولايات المتحدة فهم: الحارس يان أوبلاك؛ المدافعون ناويل مولينا، روبين لو نورمان، كليمان لينجليه وخوسيه ماريا خيمينيز؛ لاعب الوسط رودريجو دي بول وكونور جالاجر؛ الجناح جوليانو سيميوني؛ والمهاجمون ألكسندر سورلوث، خوليان ألفاريز وأنخيل كوريا.

وأضاف كوكي "أما من بقينا هنا، فنحن نعمل بكل حماس لنكون في أفضل حالة بدنية. نحن نستعد بشكل جيد جدا ونتدرب بقوة، كما انضم إلينا بعض لاعبي الرديف لمساعدتنا، وأرى الفريق بقوة كبيرة وحماس لخوض بطولة رائعة".

وسيكون الظهور الأول للفريق في 15 يونيو ضد باريس سان جيرمان، بطل دوري الأبطال مؤخرا. وفي آخر مواجهة بين الفريقين، فاز أتلتيكو بنتيجة 2-1 في دور المجموعات من نفس البطولة.

وعن المباراة قال كوكي "ستكون مباراة صعبة. أعتقد أنها ستكون مشابهة للمباراة التي لعبناها هناك. نعرف كيف يلعبون، يستحوذون على الكرة كثيرا ويمنعونك من امتلاكها".

وأضاف "لكننا بالتأكيد سنخوض مباراة جيدة ضدهم ونأمل أن نتمكن من الفوز، لأن المباراة الأولى تؤثر كثيرا على مجريات البطولة. البدء بفوز يعطيك راحة نفسية، ونأمل في تحقيق نتيجة جيدة".

ويعد هذا تحديًا جديدًا لكوكي مع أتلتيكو فريق حياته.

وقال: "الوصول إلى هذه المرحلة من مسيرتي ورؤية مكانة أتلتيكو مدريد الآن، نتيجة لجهود العديد من اللاعبين والمدربين، هو أمر مذهل".