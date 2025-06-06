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أحمد جودة - القاهرة - ظهر كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، محبطًا من قرارات الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، الذي أدار مواجهة "الديوك" ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

مبابي يفتح النار على حكم مباراة اسبانيا

وقال مبابي في تصريحات عقب الخسارة المثيرة بنتيجة 5-4 مساء الخميس: "لم أتفق مع الحكم بخصوص وقت اللعب الفعلي، لكن إن تحدثت عنه، سيظن البعض أنني فقط غاضب."

وفي حديثه لقناة TF1 الفرنسية، أضاف نجم ريال مدريد: "حين يُعلن عن خمس دقائق وقت بدل ضائع، يجب أن تُلعب الخمس دقائق كاملة."

وتابع مبابي: "قدمنا مباراة جيدة، لكننا افتقدنا التركيز في فترات مهمة. في الشوط الأول كانت هناك فجوة مدتها 10 دقائق استقبلنا خلالها هدفين، وتكرر الأمر في الشوط الثاني."

وأشار قائد المنتخب الفرنسي: "عانينا من عدم الثبات في الأداء على مدار التسعين دقيقة، لكن رغم ذلك، هناك تحسن."

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: "اللعب بدفاع جديد ليس مبررًا، صحيح أننا نشعر بالغضب والإحباط، لكن لا يمكن القول إن كل شيء كان سلبيًا."

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة البرتغال يوم الأحد، بينما ينافس المنتخب الفرنسي نظيره الألماني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.