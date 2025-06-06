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أحمد جودة - القاهرة -

اعترف المهاجم الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول، بأنه أجرى اتصالات مع أندية أخرى، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "سعيد جدًا" في فريقه الحالي.

لويس دياز يلمح لإمكانية مغادرة ليفربول

وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمنتخب كولومبيا قبل مواجهة بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 "نتحدث مع أندية أخرى، هذا أمر طبيعي في سوق الانتقالات، نحن نبحث عن الأفضل لنا، إذا قام ليفربول بتجديد عقدي أو إذا بقيت العامين المتبقيين لي، سأكون سعيدًا، الأمر يعتمد عليهم".

وأعرب المهاجم، الذي سيغيب عن مباراة الغد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، عن امتنانه لليفربول، مشيرًا إلى أنه "سعيد جدًا" في النادي الإنجليزي، "حيث تم استقباله بشكل رائع منذ اليوم الأول".

اعترف المهاجم الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول، بأنه أجرى اتصالات مع أندية أخرى، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "سعيد جدًا" في فريقه الحالي.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمنتخب كولومبيا قبل مواجهة بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 "نتحدث مع أندية أخرى، هذا أمر طبيعي في سوق الانتقالات، نحن نبحث عن الأفضل لنا، إذا قام ليفربول بتجديد عقدي أو إذا بقيت العامين المتبقيين لي، سأكون سعيدًا، الأمر يعتمد عليهم".

وأعرب المهاجم، الذي سيغيب عن مباراة الغد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، عن امتنانه لليفربول، مشيرًا إلى أنه "سعيد جدًا" في النادي الإنجليزي، "حيث تم استقباله بشكل رائع منذ اليوم الأول".

وأضاف مهاجم ليفربول أن الهدف الكبير لكولومبيا هو العودة إلى كأس العالم، وتجنب تكرار خيبة أمل عدم التأهل إلى مونديال قطر 2022 "إذا حققنا النقاط هنا (ضد بيرو)، سنكون في موقع جيد ونقترب أكثر من التأهل".

وقبل أربع جولات من نهاية التصفيات، تحتل كولومبيا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وهو ما يمنحها مؤقتًا آخر مقعد مباشر مؤهل إلى كأس العالم التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.