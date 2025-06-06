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أحمد جودة - القاهرة -

فازت قطر 1-0 على عشرة من لاعبي إيران لتضمن مواصلة مشوارها في التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم 2026.

"العنابي" يتمسك بأمل التأهل لكأس العالم بفوزه على إيران

وسجل بيدرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 بعد دقائق من طرد ميلاد محمدي لاعب المنتخب الإيراني إثر حصوله على بطاقتين صفراوين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد قطر إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط أمام قرغيزستان خامسة الترتيب في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى، وكانت إيران المتصدرة قد ضمنت التأهل بالفعل لكأس العالم.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة أخرى من التصفيات.