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أحمد جودة - القاهرة -



قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك إن فريقه واجه ضغوطًا كثيرة في مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

عاجل.. حمزة المثلوثي يكشف موعد عودته إلى التدريبات الجماعية مع الزمالك

وقال اللاعب عقب المباراة:" دائما تأتي البطولات للزمالك من رحم المعاناة، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات".

وواصل قائلًا: "جماهير الزمالك مختلفة وأتمنى أن يكون هناك مزيد من البطولات في الفترة المقبلة"

واختتم حمزة المثلوثي قائلا:" سأكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

