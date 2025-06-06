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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مقرب من اللاعب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، أكد وجود عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للاعب.

ستاد المحور: عرض إنجليزي لـ إبراهيم عادل والحسم بعد نهائي الكأس

وقال المصدر في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، إبراهيم عادل يمتلك عرضًا من أندية منتصف الجدول بالدوري الإنجليزي الممتاز وتم التواصل مع اللاعب ونادي بيراميدز من أجل حسم مصير اللاعب.

وشدد، الجهاز الفني بنادي بيراميدز طلب تأجيل المفاوضات أو الكلام عن العروض حتى نهاية الموسم بنهاية مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

واختتم، سيكون هناك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحسم العرض وموقف النادي واللاعب.

