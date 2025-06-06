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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز بكأس مصر هدية لجماهير نادي الزمالك العظيمة.

محمد صبحي: بدأنا الموسم ببطولة وانتهى ببطولة..أيمن الرمادي مدرب كبير.. واستغربت خروجي لكن مش زعلان

وتابع محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" بطولة كبيرة وسعداء جدًا بالتتويج بلقب كأس مصر".

وأضاف حارس نادي الزمالك:" سعداء ببداية الموسم بلقب السوبر الإفريقي ونهايته بكأس مصر".

وأكمل محمد صبحي:" أيمن الرمادي مدرب كبير وساعدنا في تطوير أدائنا بشكل كبير".

واستطرد:" استغربت خروجي في نهائي كأس مصر وتفاجئت لأنني كنت مقدم مباراة كبيرة".

واختتم محمد صبحي:" مش زعلان خالص على تغييري أمام الزمالك وأهم حاجه الفوز وكنا واثقين في عواد".

