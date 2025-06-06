الرياضة

محمد صبحي: بدأنا الموسم ببطولة وانتهى ببطولة..أيمن الرمادي مدرب كبير.. واستغربت خروجي لكن مش زعلان

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محمد صبحي: بدأنا الموسم ببطولة وانتهى ببطولة..أيمن الرمادي مدرب كبير.. واستغربت خروجي لكن مش زعلان

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز بكأس مصر هدية لجماهير نادي الزمالك العظيمة.

محمد صبحي: بدأنا الموسم ببطولة وانتهى ببطولة..أيمن الرمادي مدرب كبير.. واستغربت خروجي لكن مش زعلان

وتابع محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" بطولة كبيرة وسعداء جدًا بالتتويج بلقب كأس مصر".

وأضاف حارس نادي الزمالك:" سعداء ببداية الموسم بلقب السوبر الإفريقي ونهايته بكأس مصر".

وأكمل محمد صبحي:" أيمن الرمادي مدرب كبير وساعدنا في تطوير أدائنا بشكل كبير".

واستطرد:" استغربت خروجي في نهائي كأس مصر وتفاجئت لأنني كنت مقدم مباراة كبيرة".

واختتم محمد صبحي:" مش زعلان خالص على تغييري أمام الزمالك وأهم حاجه الفوز وكنا واثقين في عواد".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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