الرياضة

عمر جابر: الزمالك سيكون له شأن مختلف.. ونعد الجماهير بالبطولات في الموسم المقبل

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عمر جابر: الزمالك سيكون له شأن مختلف.. ونعد الجماهير بالبطولات في الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يهدي جماهير القلعة البيضاء لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في النهائي.

عمر جابر: الزمالك سيكون له شأن مختلف.. ونعد الجماهير بالبطولات في الموسم المقبل


وتابع:" جمهور الزمالك يستحق اللقب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كل البطولات من أجل إسعادهم".


واختتم عمر جابر قائلًا:" الزمالك في الموسم المقبل سيكون له شأن مختلف وأعد بمزيد بتحقيق من البطولات بمجهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".


وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر  بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7  بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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