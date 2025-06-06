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أحمد جودة - القاهرة -

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يهدي جماهير القلعة البيضاء لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في النهائي.

عمر جابر: الزمالك سيكون له شأن مختلف.. ونعد الجماهير بالبطولات في الموسم المقبل



وتابع:" جمهور الزمالك يستحق اللقب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كل البطولات من أجل إسعادهم".



واختتم عمر جابر قائلًا:" الزمالك في الموسم المقبل سيكون له شأن مختلف وأعد بمزيد بتحقيق من البطولات بمجهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

