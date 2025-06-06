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أحمد جودة - القاهرة -
تقدم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالشكر للاعبي الفريق على تحقيق لقب كأس مصر.
الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك
وقال اللاعب في تصريحاته عقب اللقاء:" الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك".
وواصل الونش: "كان هناك تخوف وقلق قبل اللقاء، وتردد أن أن هناك فوارق فنية ولكن الزمالك رد داخل الملعب".
واختتم المدافع قائلًا:" الزمالك بأي عناصر في الملعب يستطيع تحقيق أي بطولة وأشكر زملائي مرة أخرى".
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.