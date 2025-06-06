الرياضة

الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


تقدم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالشكر للاعبي الفريق على تحقيق لقب كأس مصر.

الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك

وقال اللاعب في تصريحاته عقب اللقاء:" الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك".

وواصل الونش: "كان هناك تخوف وقلق قبل اللقاء، وتردد أن  أن هناك فوارق فنية ولكن الزمالك رد داخل الملعب".
واختتم المدافع قائلًا:" الزمالك بأي عناصر في الملعب يستطيع تحقيق أي بطولة وأشكر زملائي مرة أخرى".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر  بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7  بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا